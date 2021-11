SECLAB est nommé Cool Vendor par Gartner dans la catégorie Cyber-Physical Systems Security

novembre 2021 par Marc Jacob

Basé à Montpellier, SECLAB innove dans la cyberprotection des systèmes industriels et critiques depuis 2011. Ses produits « 100 % made in France » permettent une interconnexion sécurisée entre les réseaux OT et IT des industries et OIV (production et réseaux électriques et gaziers, traitement de l’eau, industries chimiques et pétrolières, etc.). Ce solide positionnement lui permet de travailler pour les plus grands acteurs du marché et de compter EDF dans son capital.

Les sociétés sélectionnées par les analystes du Gartner pour figurer dans ce rapport sont toutes innovantes, créatrices d’offres à forte valeur ajoutée et proposent des solutions différenciantes et robustes. Le rapport évalue les fournisseurs qui évoluent dans la catégorie Cyber-Physical Systems Security.