SCC France reçoit le Partner Excellence Award de Varonis

avril 2021 par Marc Jacob

Varonis Systems Inc. est un pionnier de la sécurité et de l’analyse des données. Chaque année, le groupe récompense ses partenaires les plus actifs sur la base des réalisations déployées. C’est dans ce contexte que la direction Channel de Varonis a positionné SCC France parmi les lauréats de ses Awards 2020. L’attribution du Partner Excellence Award est une réelle reconnaissance des nombreux projets réalisés par SCC auprès des acteurs du secteur public, mais également des grands comptes du secteur privé. En 2020, les deux partenaires ont réalisé une quarentaine de projets.

Plus globalement, cet award vient également saluer le travail de fond mené par SCC France et Varonis qui ont su faire évoluer fructueusement leur relation et créer un cadre de collaboration générateur de valeur ajoutée pour leurs différents clients. Pour aller encore plus loin, les deux partenaires ont prévu d’entretenir des relations toujours plus étroites pour co-construire des offres toujours plus performantes. Dans ce contexte, des équipes dédiées ont été créées pour piloter les projets en cours et à venir.