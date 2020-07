SCC France annonce la nomination de Didier Lejeune au poste de CEO

juillet 2020 par Marc Jacob

Didier Lejeune voit donc sa mission étendue en cumulant les fonctions de Président et de Directeur général France. À ce titre, il sera chargé de piloter et définir les orientations stratégiques du groupe et de lancer la nouvelle stratégie de croissance de la société qui réunit à ce jour près de 2 300 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’€, ainsi que piloter un plan de transformation. Pour mener à bien sa mission, Didier Lejeune peut s’appuyer sur une parfaite connaissance de l’ESN et de ses équipes, mais aussi sur sa capacité à bâtir une croissance durable reposant sur une innovation permanente et une vision industrielle de long terme. En lien étroit avec le groupe SCC, Didier sera rattaché à James Rigby, CEO SCC EMEA.

Ingénieur diplômé de l’École Centrale de Lyon et titulaire d’un Master de l’IAE de Paris, Didier Lejeune a débuté sa carrière chez IBM ou il a exercé différentes positions de management. Il est ensuite entré chez ECS comme Directeur commercial international, puis a été muté en Italie pour diriger ECS Italia . Il a créé Allium Italia et a redressé Infopoducts Spain puis a intégré le directoire du groupe SCC France au moment du rachat du groupe Allium par SCC.