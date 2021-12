SCC France accompagne EDF SA dans son projet AWS

décembre 2021 par Marc Jacob

Électricité de France (EDF) est une entreprise française, de production et de fourniture d’électricité, détenue à plus de 80 % par l’État. L’entreprise est le premier producteur et premier fournisseur d’électricité en France et en Europe.

Dans le cadre de ses activités, le groupe s’appuie fortement sur le numérique et les services Cloud. C’est dans ce contexte qu’en respect du Code des marchés publics, EDF SA a lancé une consultation qui pourrait lui permettre de souscrire des services Cloud.

Après étude, le choix de SCC France a été validé par EDF SA au regard de la qualité de la réponse apportée par l’ESN qui a porté l’intégralité du projet et adapté un modèle contractuel sur mesure permettant de ventiler la facturation entre les différentes entités du groupe. Au final, d’un côté SCC apporte des engagements mutualisés auprès d’AWS et d’un autre côté, assure un suivi individualisé pour les entités d’EDF SA, en leur assurant l’autonomie demandée.

À travers ce nouveau marché, SCC France met donc clairement en évidence sa capacité à répondre aux exigences de ses grands clients qui souhaitent pouvoir mutualiser leurs achats Cloud et IT tout en bénéficiant d’un suivi et d’une ventilation propres à leur organisation. Que ce soit pour les grands fournisseurs de technologies comme pour les clients finaux, SCC France est donc un partenaire de confiance qui leur permet de contractualiser et de mener à bien leurs opérations dans un cadre maîtrisé et conforme.

En parallèle SCC a développé une offre de FINOPS afin d’accompagner les clients multi clouds dans une gestion optimum de leurs consommations.

Maxime Bire, BU Manager Cloud chez SCC France « Nous sommes fiers d’avoir pu répondre aux attentes d’EDF SA pour son projet AWS. Nous nous efforçons en continu de nous adapter aux attentes spécifiques de nos clients tout en leur proposant des contrats et des services sur mesure. Maîtrise technologique, connaissance des enjeux liés à la consolidation des achats groupe, suivi budgétaire par entité et filiale et conseil sont autant d’aspects où nous bénéficions d’un savoir-faire incontesté. »