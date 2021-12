SASETY annonce la nomination de Julien LARCY en tant que CTO

décembre 2021 par Marc Jacob

SASETY fait évoluer son équipe de direction et accueille Julien LARCY au poste de Directeur Technique (CTO). Cette annonce s’inscrit dans un contexte de forte accélération et de structuration de la société.L’arrivée de Julien LARCY vient renforcer l’équipe d’experts de haut niveau qui apporte aux organisations un réseau sécurisé et pérenne pour supporter tous les usages numériques.