S’engager vers la certification ISO 27001, pour un niveau plus élevé de sécurité des informations, oui, mais comment ?

septembre 2022 par Sébastien Roques-Shaw, Directeur des partenariats stratégiques internationaux, Virtru

La norme ISO 27001 est un ensemble de procédures de niveau supérieur qui décrit la manière dont vous traitez la sécurité de l’information dans son ensemble.

Bien que la norme ISO 27001 ne soit pas une exigence légale systématique pour les organisations et que sa conformité ne soit pas universellement obligatoire, la décision de vous engager sur la voie de la certification ISO 27001 dépend de l’importance que vous accordez à vos informations pour vous et votre organisation.

La norme ISO 27001 3 aspects clés de l’information

• Confidentialité : garantir que les données ne sont pas rendues accessibles à des personnes ou des entités qui ne sont pas censées avoir accès aux données concernées.

• Intégrité : l’information doit être complète et exacte, elle doit également être protégée de la corruption et des opinions biaisées

• Disponibilité : les informations sont accessibles et utilisables quand et comme l’utilisateur autorisé le demande

Le chiffrement comme solution ?

Pour assurer à la fois la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de vos données, leur chiffrement peut vous aider à répondre aux normes ISO 27001 en liant de manière cryptographique des contrôles d’accès basés sur des attributs à vos données - protégeant ainsi vos informations les plus sensibles partout où elles se déplacent.

Chiffrer les e-mails et les fichiers dans Microsoft 365 et Google Workspace La messagerie électronique représente une surface de risque massive, ce qui en fait un point de départ intelligent pour vous engager dans la certification ISO 27001. Le cryptage des e-mails par exemple, peut se superposer aux applications que vos employés utilisent déjà, afin qu’ils puissent protéger les données sensibles sans changer leur façon de travailler.

Protéger les flux de données entrants et sortants

L’envoi de documents sensibles par courrier électronique n’est pas toujours une option viable. Pour les données sensibles en mouvement comme au repos, choisissez une solution de partage de fichiers cryptés qui offre une confidentialité totale des données. Vous pourrez alors envoyer et recevoir en toute sécurité, des fichiers de presque toutes tailles avec qui que ce soit, à l’intérieur et à l’extérieur, de votre organisation.

Gérer vos propres clés de chiffrement pour un contrôle des données Zero Trust Pour un contrôle ultime de vos données sensibles, où qu’elles se trouvent, veillez à bénéficier d’un contrôle total de vos propres clés de cryptage. Ainsi, aucune tierce partie, ni Google, ni Microsoft ou qui que ce soit d’autre, ne pourra accéder à vos informations cryptées.

Automatiser le chiffrement des applications SaaS

Les données sensibles circulent dans toute votre organisation. Protégez ces informations en mettant en place une passerelle de protection des données pour crypter et décrypter automatiquement les données qui entrent et sortent d’applications telles que Salesforce, Zendesk etc.

Alors, avez-vous pensé au chiffrement de vos données pour vous engager la norme ISO 27001 ? je vous y invite !