S’appuyer sur des réseaux résilients : un impératif pour le bon fonctionnement des entreprises

décembre 2023 par Vincent Zafra, Head of Network Solutions & Architecture chez Eurofiber France

Le numérique se positionne comme un véritable levier de compétitivité pour l’ensemble des organisations. Au regard de ces éléments, les organisations de toutes tailles investissent des ressources importantes pour se doter d’infrastructures qui seront en mesure de les supporter dans la bonne conduite de leurs opérations. Mais comment s’assurer de ne pas être impacté dans sa production et qu’en cas de défaillance ou de problème technique de son fournisseur, l’on soit toujours en mesure d’accéder à un réseau performant ? C’est dans ce contexte qu’avant de choisir tel ou tel fournisseur, il est fondamental de s’assurer que ce dernier soit toujours en mesure de proposer une solution de repli et de manière transparente.

Pas de connectivité ni de réseaux performants sans approche industrielle

A priori évident, choisir un service de connectivité/réseaux professionnels est un impératif stratégique pour l’ensemble des entreprises et des collectivités. Pour autant, dans les faits, nombre de structures se contentent d’offres « basiques » et ne positionnent que le critère prix dans leur processus d’achat. Il s’agit ici d’une erreur fondamentale qui peut avoir de lourdes conséquences et bloquer la production de toute une organisation. Alors, comment faire ?

S’appuyer sur un réseau redondé

Un point central lors de la sélection de son fournisseur de connectivité consiste à s’assurer de la résilience de son réseau. Il est primordial que ce dernier soit connecté à de nombreux points d’échanges internet (IXP), particulièrement en région, afin de garantir la performance et multipliant ainsi la redondance des chemins vers les fournisseurs de contenu. De plus, il est aussi stratégique de sélectionner des fournisseurs qui ont su créer des réseaux denses et maillés pour offrir une qualité de service de premier plan et sécuriser la connectivité de leurs clients.

Évaluer également la capacité des équipes à accompagner un client en cas de problème

Mais ce n’est pas tout, un autre élément à considérer est de pouvoir être accompagné par une équipe compétente en cas de problème. Sur ce point, il faut s’assurer que le fournisseur sélectionné dispose d’équipes techniques et support qui pourront agir rapidement et en proximité pour permettre à l’entreprise de continuer à travailler normalement en s’appuyant sur une bonne connexion. Un point à valider avant de faire son choix est aussi d’étudier les engagements de service pris par le fournisseur : les SLA. Cela permettra de s’assurer que la prestation de connectivité souhaitée sera délivrée en toute circonstance, et ce malgré les aléas.

À travers ces éléments, il apparait que la connectivité à tout moment doit être une priorité dans les stratégies de transformation numérique des entreprises. Attention donc à choisir un fournisseur qui aura une approche réellement industrielle, qui aura optimisé le maillage de son réseau et qui sera en mesure d’apporter un service de proximité à ses clients au travers d’experts techniques qui pourront être rapidement mobilisés et intervenir chez les clients. La résilience réseau n’est donc pas un concept, mais un prérequis.