S’appuyer sur de solides processus de gestion en cette période de crise

juin 2020 par François MONTANDON, Directeur associé chez b.workshop

La crise sanitaire que nous traversons met nos organisations à très rude épreuve. Dans ce contexte, le numérique s’impose comme un allié stratégique qui nous permet de garantir une certaine continuité de service. Une chose est sûre, les entreprises qui ont fortement investi ces dernières années pour mettre en œuvre des processus de gestion digitalisés semblent aujourd’hui faire la différence et « mieux fonctionner en cette période ». Nous pourrions à titre d’exemple évoquer les aspects liés aux solutions de dématérialisation de factures, un point clé à une époque où nombre de collaborateurs des équipes comptables sont en situation de télétravail et absentes des bureaux.

Le système de gestion : la colonne vertébrale de l’entreprise

Comme nous l’avons évoqué, l’ERP se positionne indiscutablement comme le maillon clé qui permet aux équipes de collaborer efficacement et de mener à bien leurs différentes opérations de gestion courante dans l’ensemble des domaines (finance, commerce, ressources humaines, logistique, etc.). Au regard de ces éléments, un tel dispositif, accessible à distance, est un réel avantage pour les entreprises qui permettront ainsi à leurs collaborateurs de « poursuivre » leur activité en télétravail.

Profiter de la crise pour prendre les bonnes décisions

La crise va profondément faire évoluer notre manière de travailler et créer de nouvelles approches (télétravail, outils collaboratifs, etc.). Les entreprises doivent alors se poser la question de faire évoluer leurs dispositifs pour répondre à de nouveaux usages. Dans ce contexte, l’ERP est la première brique à prendre en compte dans la mesure où il est le système structurant indispensable sur lequel viendront ensuite se greffer de nouveaux outils.

Attention donc à ne pas se tromper dans le choix de la solution utilisée qui sera à long terme garante du bon fonctionnement de l’entreprise. Sur ce point, et au-delà de la qualité et de la performance de la technologie, la notion de paramétrage sera à prendre en compte dans son projet.

Miser sur le Cloud pour une parfaite résilience

Cette crise nous amène aussi à repenser nos processus de gestion de l’ERP. En ce sens, le cloud offre une réponse pertinente en permettant notamment de sécuriser efficacement la maintenance de son Système d’Information et en automatisant des processus via des solutions intégrées d’orchestration.

Transformer cette crise en opportunité pour gagner en performance

Au regard de ces éléments, il est donc plus que jamais nécessaire de prendre les bonnes orientations et de préparer l’avenir en faisant évoluer son système d’information. Cela permettra de conserver une agilité en toute circonstance et de continuer à travailler dans un environnement toujours plus complexe, incertain et mouvant. S’appuyer sur de solides fondamentaux technologiques pour gérer au mieux ses opérations quotidiennes est ainsi une nécessité.