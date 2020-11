DeepInstinct détecte Ryuk

novembre 2020 par deepinstinct

Avantages de DeepInstinct :

• Première solution de Deep Learning conçue spécifiquement pour la cybersécurité

• Le Deep Learning n’est pas seulement une IA : plus qu’un simple mot à la mode, le Deep Learning offre une protection supérieure

• Protection contre les menaces connues et inconnues

• Le temps réel est trop tard : détection et prévention du temps zéro (avant l’écriture de l’exécutable sur le disque)

• Classification en temps zéro

• Tout appareil, système d’exploitation ou fichier

• Déploiement sans connexion _• Pas de compromis ou de limites : taux de détection particulièrement élevés et 0 faux positif

Le modèle Deep Learning n’est pas basé sur l’extraction de fonctionnalités, qui prend du temps et nécessite des mises à jour pour reconnaître les nouvelles et les variantes des menaces connues.

Deep Instinct a récemment été reconnu dans le rapport indépendant des laboratoires de test d’évaluation de la prévention des menaces de SE Labs pour atteindre un taux de prévention de 100% et zéro faux positif.

Un des points uniques de la solution est la préexécution (avant l’écriture de l’exécutable sur le disque) il y a peu de solution capable de prendre en charge cette fonction avec un agent <1% CPU 150 Mo d’espace disque.