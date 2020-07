Rubrik se place dans le carré des Leaders du Magic Quadrant consacré aux solutions de sauvegarde et de restauration du Gartner

juillet 2020 par Marc Jacob

Rubrik a été reconnu par le Gartner comme un Leader dans le Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions de juillet 2020. Rubrik est le mieux placé dans le quadrant pour sa vision complète et son portefeuille de produits.

Les données deviennent incontournables, chaque industrie et organisation étant confrontée à une croissance explosive de celles-ci à mesure que l’utilisation des logiciels augmente et que l’adoption du cloud se généralise. Avec la solution Rubrik Cloud Data Management, leader sur le marché, les entreprises peuvent simplifier la disponibilité des applications, récupérer rapidement des attaques ransomware et gérer les risques liés aux données sensibles. La plateforme Rubrik élimine le besoin d’outils disparates et de processus disjoints pour assurer la résilience informatique, le multicloud hybride et l’automatisation, permettant aux entreprises de sauvegarder, récupérer, mobiliser et gérer les données en toute sécurité, où qu’elles se trouvent.

Plus de 2 500 clients dans le monde entier font aujourd’hui confiance à Rubrik pour protéger, automatiser et gérer leurs applications à grande échelle. Rubrik permet une simplicité, une rapidité et des économies révolutionnaires pour l’entreprise, et sert 3 des 4 entreprises de télécommunications du Fortune 100, 2 des 4 entreprises de défense et d’aérospatiale du Fortune 100, 2 des 3 détaillants spécialisés du Fortune 100 et 4 des 5 compagnies d’assurance du Fortune 100.