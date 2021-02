Rubrik renforce son programme partenaires

février 2021 par Marc Jacob

Rubrik annonce le renforcement de son programme d’accompagnement des partenaires en France. L’éditeur a notamment lancé de nouvelles certifications gratuites et accessibles en ligne via le portail partenaires. Ces formations sont à destination des équipes commerciales, avant-ventes et après-ventes. En complément, Rubrik lance sa plateforme de fidélité pour les partenaires.

Lors de ces cursus de formation, Rubrik adresse les différents cas d’usages permettant de protéger et sécuriser les systèmes d’information. Les partenaires intégrateurs gagnent en expertise pour accompagner leurs clients sur les projets de sauvegarde en datacenter, sur sites distants et dans le cloud. De plus, parmi les thématiques phares, Rubrik partage ses compétences pour garantir une reprise d’activité suite à une attaque de ransomware grâce à l’immuabilité des sauvegardes et Polaris Radar.

En parallèle, Rubrik a également lancé Rubrik Rewards, un nouveau programme de fidélité visant à récompenser l’investissement de ses partenaires. Celui-ci permet aux revendeurs de gagner et de cumuler des points qui peuvent ensuite être dépensés sur une marketplace Rubrik conçue à cet effet. Ce programme va accélérer la génération de projets avec de nouveaux clients.

Rubrik qui se veut très sélectif et restrictif sur le nombre de partenaires en France, compte aujourd’hui une vingtaine de revendeurs intégrateurs actifs sur le marché français. L’entreprise, dont la stratégie de revente est à 100 % indirecte, s’appuie également sur son distributeur à valeur ajoutée, Exclusive Network France.