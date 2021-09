Rubrik renforce son équipe Cyber en Europe avec la nomination de James Blake au poste de Field CTO Security

septembre 2021 par Marc Jacob

James Blake possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité et a aidé de nombreuses entreprises du FTSE et du Fortune 100, ainsi que des dizaines d’agences gouvernementales à travers le monde, à transformer leur approche de la cyber-résilience et à les aider à faire face aux ransomwares.

James Blake possède 20 ans d’expérience opérationnelle dans des rôles stratégiques de gestion des cyber-risques et des opérations pour des entreprises telles que Mimecast et JPMorgan, apportant une valeur commerciale mesurable. Il a créé et dirigé un cabinet de conseil pour HP Enterprise qui a développé des capacités de cyber-opérations de bout en bout pour un grand nombre des plus grandes organisations du monde et a occupé le poste de CISO consultant pour ServiceNow, où il était responsable de l’élaboration de l’approche de la cyber-résilience de l’entreprise, de la direction et de la création d’ateliers de transformation.