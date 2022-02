Rubrik nomme Laurent NGUYEN au poste de Channel Development Manager pour la France

février 2022 par Marc Jacob

En rejoignant Rubrik au poste de Channel Development Manager, Laurent NGUYEN a pour mission d’animer l’écosystème partenaires de Rubrik qui se compose de MSP et de VAR. Il va notamment développer et accompagner les partenaires sur les nouvelles offres de sécurité des données de Rubrik. Il aura aussi à charge de développer et de renforcer l’alliance technologique avec NetApp.

Âgé de 44 ans, Laurent Nguyen apporte une vingtaine d’années d’expérience dans l’animation du channel pour des solutions de protection des données et le cloud en France. Il jouit d’une connaissance pointue et d’une reconnaissance de l’écosystème français, que ce soit auprès des grossistes, des revendeurs que des OEM. Avant de rejoindre Rubrik, Laurent occupait le poste de Senior Channel Sales Manager pour Nutanix qu’il avait rejoint quatre ans auparavant. Il avait précédemment passé 15 ans chez Quantum à des postes de gestion et d’animation du Channel.