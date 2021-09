Rubrik nomme John Murphy Global Field Chief Security Officer

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Avec plus de 20 ans de métier, John Murphy possède une vaste expérience en matière de cybersécurité. Avant de rejoindre Rubrik, John Murphy a travaillé chez BNY Mellon où il était Global Head of Cybersecurity Strategy and Architecture pour le programme de cybersécurité de la banque. John Murphy a également été responsable des sujets de Cybersecurity Engineering à la Deutsche Bank, où il s’est concentré sur la fourniture de solutions de cybersécurité commerciales et personnalisées. En plus de son expérience dans l’industrie, John Murphy est titulaire d’un doctorat en “Technology Management” du Stevens Institute of Technology.