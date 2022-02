Rubrik nomme Ghazal Asif en tant que Vice Présidente Partenaire et Alliances, Monde

février 2022 par Marc Jacob

Rubrik annonce la nomination de Ghazal Asif au poste de Vice President of Global Partner and Alliances. Ghazal Asif est chargée de diriger la stratégie mondiale de Rubrik en matière de channel et de partenariat afin de favoriser une croissance continue et un engagement avec les partenaires actuels et futurs.