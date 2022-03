Rubrik nomme Antoine Euvrard au poste de Cloud Alliance Manager pour l’Europe du Sud

mars 2022 par Marc Jacob

Rubrik annonce la nomination d’Antoine Euvrard au poste de Cloud Alliance Manager pour l’Europe du Sud. Dans le cadre de ses fonctions, il animera la relation entre Rubrik et les partenaires stratégiques et historiques du cloud public, afin de proposer aux clients et aux prospects communs une approche intégrée pour leurs projets de migration dans le cloud. Antoine Euvrard reporte à James Barrett, directeur Cloud EMEA de Rubrik.

En rejoignant Rubrik, Antoine Euvrard a pour objectif d’aider les équipes commerciales à intégrer la valeur des partenariats avec les “hyperscalers” que sont Microsoft (Azure, Microsoft 365), Amazon Web Services et Google Cloud Platform. Il s’assurera ainsi que les équipes Rubrik tirent profit de ces alliances pour trouver les solutions et les approches techniques les plus pertinentes afin d’accompagner les clients à migrer vers le cloud tout en sécurisant et protégeant leurs systèmes d’information contre les ransomwares. Son rôle consiste également à étendre la visibilité de Rubrik et à évangéliser la valeur ajoutée de ces partenariats aux équipes commerciales des géants du cloud public.

Antoine Euvrard a un parcours diversifié qui lui donne une connaissance approfondie des problématiques et des opportunités du secteur. Avant de rejoindre Rubrik, il a occupé pendant quatre ans le poste de directeur de Seven Islands, un cabinet de chasse de tête généraliste. Il a effectué une grande partie de sa carrière à différents postes commerciaux dans l’IT et les télécoms chez Orange Business Services, Verizon ou encore Microsoft. Antoine Euvrard, 49 ans, est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion à Paris.