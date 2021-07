Rubrik leader du Magic Quadrant du Gartner pour les solutions de sauvegarde et de restauration

juillet 2021 par Marc Jacob

Rubrik a été reconnu par le Cabinet Gartner comme un Leader dans le Magic Quadrant pour les solutions de sauvegarde du datacenter et de restauration de juillet 2021, pour ses solutions de gestion des données et de remédiation des ransomwares. Rubrik a également été placé le plus à droite, pour la deuxième année consécutive, sur l’axe de l’exhaustivité de la vision. L’évaluation était basée sur des critères spécifiques qui analysent l’exhaustivité de la vision globale de l’entreprise et sa capacité d’exécution.

Rubrik continue de donner le ton en matière d’innovation dans le secteur, annonçant récemment de nouvelles avancées dans la remédiation des ransomwares, l’évaluation des risques liés aux données sensibles et la récupération de masse. L’entreprise compte actuellement plus de 1 800 employés dans 18 pays, qui soutiennent plus de 3 300 clients dans le monde entier. Rubrik a également été reconnu dans la liste Forbes Cloud 100 des meilleures entreprises de cloud privé au monde en 2020 et 2019, et a récemment été nommé Choix de l’éditeur en matière de récupération de données lors des Global InfoSec Awards 2021.

Les rapports du Magic Quadrant sont l’aboutissement d’une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques, offrant une vue d’ensemble des positions relatives des fournisseurs sur des marchés où la croissance est élevée et où la différenciation des fournisseurs est distincte. Les fournisseurs sont positionnés dans quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionnaires et Acteurs de niche. L’étude vous permet de tirer le meilleur parti de l’analyse du marché en fonction de vos besoins commerciaux et technologiques uniques.