Rubrik lance une garantie de récupération des ransomwares

octobre 2021 par Marc Jacob

Rubrik annonce le lancement d’une garantie de récupération contre les attaques ransomwares pour assurer aux clients que leurs données resteront disponibles et que leurs activités continuera en cas d’attaque. La Ransomware Recovery Warranty couvrira les dépenses liées à la récupération et à la restauration des données dans le cas où Rubrik serait incapable de récupérer les données protégées en cas d’attaque ransomware, à hauteur de 5 millions de dollars.

Rubrik permet aux entreprises de récupérer leurs données à la suite de cyberattaques et de défaillances opérationnelles. Cette garantie de récupération des ransomwares, la première du genre, souligne l’engagement profond de Rubrik envers la sécurité des données de ses clients. La plateforme de sécurité des données Rubrik Zero Trust est conçue pour protéger les données des entreprises contre les attaques de ransomware qui déferlent, permettant ainsi aux équipes informatiques de récupérer rapidement leurs applications et de reprendre une activité normale.

Cette offre sera disponible pour les clients de Rubrik qui utilisent Rubrik Enterprise Edition et qui travaillent avec un Customer Experience Manager (CEM) de Rubrik pour s’assurer que les meilleures pratiques de sécurité des données du secteur sont en place. Cette collaboration et cette offre stratégiques permettront d’atteindre les plus hauts standards d’excellence en matière de sécurité des données.