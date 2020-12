Rubrik fait l’acquisition d’Igneous

décembre 2020 par Marc Jacob

Rubrik annonce l’acquisition des technologies et des actifs de propriété intellectuelle clés d’Igneous, une société spécialisée dans le stockage en réseau (NAS) et la gestion de données non structurées.

Il existe une grande synergie entre les approches d’Igneous et de Rubrik pour la gestion des données NAS.

La technologie Igneous fonctionne extrêmement bien avec les systèmes NAS haute performance à l’échelle du pétaoctet, ce qui démontre la capacité à migrer, à indexer et à protéger cette charge de travail dans des environnements hybrides. Igneous est capable de scanner des centaines de millions de fichiers NAS, d’indexer les métadonnées et de transférer des copies de protection des données vers le cloud grâce à une architecture incrémentale. La technologie offre également une interface web simple à utiliser pour la gestion de ces données, avec la possibilité d’une intégration plus poussée par API. En outre, les clients comptent sur Igneous pour trouver les fichiers à faible taux d’accès et les déplacer du stockage primaire vers des niveaux moins coûteux, et pour sauvegarder les fichiers. Si d’autres fournisseurs peuvent le faire, c’est l’échelle à laquelle Igneous rend cela possible qui distingue vraiment leur technologie.

Avec sa solution pionnière de gestion des données NAS, Rubrik a contourné les contraintes de l’architecture NDMP existante. La société utilise les protocoles NAS standard (NFS et SMB) pour permettre des instantanés incrémentiels et la sauvegarde et la restauration à partir de n’importe quel NAS. Rubrik a conçu Direct Archive pour permettre aux très grandes charges de travail des NAS d’être gérées efficacement dans le cloud. L’indexation des fichiers est intégrée directement pour faciliter la restauration au niveau des fichiers.