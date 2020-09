Rubrik étend ses intégrations AWS avec une accréditation Outpost Ready

septembre 2020 par Marc Jacob

L’obtention de la désignation AWS Outposts Ready différencie Rubrik en tant que membre du AWS Partner Network (APN) avec un produit entièrement testé sur AWS Outposts. Les produits AWS Outposts Ready sont généralement disponibles et pris en charge pour les clients AWS, avec une documentation de déploiement claire. Les partenaires AWS Service Ready ont démontré leur capacité à créer des produits intégrés aux services AWS, en aidant les clients AWS à évaluer et à utiliser leur technologie de manière productive, à l’échelle et à des niveaux de complexité variés.

Rubrik propose une solution logicielle qui simplifie la protection des données, la reprise après sinistre et la mobilité des applications dans les datacenters et du edge vers AWS. Les entreprises peuvent utiliser Rubrik pour accélérer leur migration vers AWS avec un archivage automatisé vers Amazon S3, la création des environnements de test et de développement, et une protection native du cloud sur AWS. Pour les entreprises qui cherchent à utiliser AWS pour la reprise après sinistre (DR), Rubrik fournit l’orchestration DR et l’instanciation du cloud pour automatiser un plan de reprise après sinistre sur AWS.