Rubrik étend les fonctionnalités de Polaris à Google Cloud Plateforme, Amazon RDS et Microsoft 365 OneDrive

mai 2020 par Marc Jacob

Rubrik présente plusieurs innovations pour sa solution Polaris en matière de protection, de sauvegarde et de restauration des données dans le cloud. Ces dernières concernent notamment les services Google Cloud Platform, de bases de données AWS et OneDrive de Microsoft 365.

Rubrik a présenté des avancées significatives pour sa plateforme de gestion de données Polaris, notamment :

Polaris Protection pour Google Cloud (GCP)

Rubrik introduit la protection des données de Google Compute Virtual Machines (VM) au niveau de l’entreprise, en proposant la même approche radicalement simplifiée que celle utilisée pour protéger les charges de travail AWS et Azure. La protection de GCP est fournie sous forme de service, ce qui permet de contourner le recours à une infrastructure supplémentaire, la complexité du déploiement et la maintenance. La création de politiques de gestion peut être facilement étendue à des centaines de projets et de régions GCP, ce qui permet d’automatiser la gestion du cycle de vie des données tout en éliminant les tâches de sauvegarde de routine. Polaris Protection pour Amazon Relative Database Service (Amazon RDS)

Rubrik étend ses services de sauvegarde et de restauration pour AWS à Amazon RDS, garantissant la disponibilité des applications pour tous les types d’instances et dans toutes les zones de disponibilité. Les clients peuvent démarrer le service en quelques minutes en utilisant une simple configuration en 2 clics, et automatiser la protection des instances et des répertoires de transactions d’Amazon Relational Database Service grâce au moteur de politique de SLA de Rubrik et exécuter des récupérations ponctuelles en quelques minutes.

Polaris Protection pour Microsoft 365 OneDrive

Rubrik étend son support existant pour les applications Microsoft 365 afin de protéger OneDrive, offrant une récupération simple et sécurisée des fichiers et des dossiers. Grâce aux options de récupération granulaire permettant de restaurer des dossiers entiers ou un seul fichier, les entreprises peuvent accéder sans interruption à leurs informations et minimiser les pertes de données. En utilisant Polaris Microsoft 365, les clients peuvent également se conformer aux exigences de contrôle des données de l’entreprise, car leurs données restent liées à leur compte.

Ces innovations renforcent le leadership de Rubrik sur le marché de la gestion des données dans le cloud. Elles viennent s’ajouter à d’autres innovations majeures présentées :

• La consolidation des archives dans le cloud qui permet de réaliser des économies d’échelle.

• Azure Smart Tiering, un processus sophistiqué de gestion du cycle de vie des données qui déplace les snapshot vers le niveau de stockage le moins coûteux tout en minimisant les coûts de sortie.

• La prise en charge d’Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) et Microsoft Azure pour simplifier la sauvegarde et la restauration et ainsi unifier la gestion des environnements multicloud et hybrides.