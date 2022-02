Rubrik étend la garantie de récupération des ransomwares au service Cloud Vault construit sur Microsoft

février 2022 par Marc Jacob

Alors que les ransomwares continuent d’avoir un impact sur les entreprises de tous secteurs, Rubrik Cloud Vault propose un service de coffre-fort dans le cloud entièrement géré, sécurisé et isolé, sur Microsoft Azure. Grâce à l’intégration avec Microsoft Azure, Rubrik Cloud Vault simplifie l’air-gapping des données critiques et assure l’immuabilité des données de bout en bout pour garantir que les données ne sont pas compromises, corrompues ou supprimées par malveillance. Avec Rubrik Cloud Vault, les clients sont mieux équipés pour récupérer leurs données dans un contexte où les cyberattaques continuent d’augmenter en volume et en sophistication.

Rubrik a lancé la première garantie de récupération en cas d’attaque par ransomware du secteur à la fin de l’année 2021 pour donner aux clients une assurance supplémentaire que leurs données sécurisées sur les solutions Rubrik Enterprise Edition seraient récupérables, indépendamment des cyberattaques ou des catastrophes naturelles. Les offres de garantie de Rubrik couvrent les dépenses liées à la récupération et à la restauration des données dans le cas où Rubrik serait incapable de récupérer les données suite à une attaque par ransomware.