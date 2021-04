Rubrik et NetApp renforcent leur partenariat pour apporter des capacités de gestion et de protection de données étendues

avril 2021 par Marc Jacob

Rubrik annonce l’extension de son partenariat avec NetApp, une entreprise mondiale de logiciels axés sur le cloud et les données, afin d’offrir une intégration plus étroite des produits à leurs clients et partenaires. Grâce à cette collaboration renforcée et à la disponibilité de la plateforme de gestion des données dans le cloud de Rubrik sur la Global Price List (GPL) de NetApp, les deux entreprises leaders du marché simplifieront la transition des clients vers le cloud et fourniront une protection des données, une sécurité, une conformité et une gouvernance modernes, ainsi qu’un stockage objet haute densité et économique.

NetApp a désormais la possibilité de revendre les produits Rubrik, Rubrik Go Business Edition et Rubrik Go Foundation Edition, et d’accélérer les ventes de Rubrik grâce à ses efforts en matière de commercialisation. Ce partenariat est également essentiel pour les partenaires des deux entreprises et permet aux partenaires de Rubrik de se connecter de manière plus transparente au vaste écosystème de partenaires de NetApp, débloquant ainsi une solution plus large et de nouvelles possibilités pour l’avenir.

L’association de Rubrik Cloud Data Management et du logiciel ONTAP amélioré de NetApp permet une plus grande consolidation, une intégration plus poussée du cloud et une disponibilité continue des données pour une simplicité, une efficacité et une protection accrues des applications d’entreprise critiques.

Depuis sa création, Rubrik s’est attaché à fournir les meilleurs produits de gestion de données dans le cloud au monde. Aujourd’hui, associé à la stratégie de cloud hybride de NetApp, ce partenariat étendu facilitera le déplacement des données entre les infrastructures sur site et dans le cloud, ainsi que la mobilité multicloud pour faciliter la récupération, quel que soit l’endroit où les données sont stockées. Ensemble, NetApp et Rubrik éliminent la complexité de la gestion des données en offrant un ensemble commun d’outils de gestion des données dans une structure de données.