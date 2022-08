Rubrik est nommé leader dans le Magic Quadrant de Gartner 2022 pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration d’entreprise

août 2022 par Marc Jacob

Rubrik annonce son positionnement par Gartner en tant que leader dans le Magic Quadrant 2022 pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration d’entreprise. Selon le rapport, les principaux fournisseurs ont développé des capacités de détection des ransomwares en surveillant les anomalies comportementales des données protégées et ajoutent la détection des logiciels malveillants en s’associant avec des fournisseurs de sécurité ou en développant ses capacités en interne.

Comme l’indique Gartner, "la protection des environnements hybrides, SaaS et multicloud, la préparation aux attaques de ransomware et la nécessité de simplifier la sauvegarde et la gestion des données obligent les responsables I&O à revoir l’architecture de leur infrastructure de sauvegarde et à explorer d’autres solutions."

L’évaluation était basée sur des critères spécifiques qui analysaient l’exhaustivité globale de la vision et la capacité d’exécution de l’entreprise. Les rapports du Magic Quadrant sont l’aboutissement d’une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques, offrant une vue d’ensemble des positions relatives des fournisseurs sur des marchés où la croissance est élevée et où la différenciation des fournisseurs est distincte. Les fournisseurs sont positionnés dans quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionnaires et Acteurs de niche.

Rubrik continue d’être le pionnier du Zero Trust avec l’annonce récente de la solution Rubrik Security Cloud. L’entreprise compte actuellement plus de 2 500 employés dans 18 pays, qui soutiennent des clients de divers secteurs d’activité dans le monde entier. Rubrik a également été reconnue dans la liste Forbes Cloud 100 des meilleures entreprises de cloud privé au monde en 2021, 2020 et 2019, et a récemment été nommée Hot Company in Data Security lors des 2022 Global InfoSec Awards.