Rubrik est disponible sur la place de marché d’Azure

mai 2021 par Marc Jacob

Rubrik facilite la mise en place de politique de sauvegarde et de protection des données dans le cloud pour les utilisateurs du cloud de Microsoft. En permettant de déployer l’offre Rubrik GO, qui prend notamment en charge Office 365, depuis la place de marché Azure, Rubrik permet en outre de consolider les composants matériels et logiciels disparates sur une seule console de gestion pour gérer les données à travers les datacenters, le cloud Azure et les applications SaaS telles que Microsoft 365. Rubrik aide en outre ses clients à répondre aux menaces et aux exigences de conformité grâce à des sauvegardes à l’épreuve des ransomwares, à la détection des comportements malveillants, à la gouvernance des données et à une remédiation rapide en cas d’attaque.