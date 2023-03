Rubrik annonce un nouveau programme de partenariat

mars 2023 par Marc Jacob

Rubrik annonce son nouveau programme de partenariat Rubrik Transform permettant aux partenaires de gagner une expertise forte dans la sécurité des données, de préparer leurs clients à un plan de résilience et de récupérations des données adapté face aux risques de cyberattaques. Rubrik Transform s’appuie sur un système de notation par points et un plan de développement personnalisable pour reconnaître les partenaires les plus spécialisés, en leur fournissant ainsi les ressources nécessaires pour pallier aux cybermenaces.

Les partenaires de Rubrik peuvent accumuler des points en fonction des activités spécifiques décrites dans le programme. Basé sur trois niveaux d’engagement, le programme Transform s’appuie sur un système de points qui permet aux partenaires d’accélérer leur score en réalisant des activités qui mettent en évidence la valeur de Rubrik Data Security et de débloquer des paliers. Avec la nouvelle structure, les partenaires peuvent atteindre les niveaux suivants et les avantages associés :

Partenaire “Authorized” : Ce niveau permet de bénéficier de remises complémentaires lors de la détection d’une nouvelle opportunité chez les clients, à déclarer via le portail partenaire. Les partenaires Authorized peuvent également cumuler des incentives/primes trimestriels complémentaires pour chaque nouveau dossier.

Partenaire Elite : Après avoir accumulé un nombre minimum de points dans les activités qualifiantes, le statut de partenariat Elite est débloqué. En plus des avantages de remises complémentaires et d’incentives octroyés aux partenaires Authorized, les partenaires Elite se voient bénéficier d’un programme de marge-arrière pour tout nouveau dossier gagné sur les nouveaux clients.

Partenaire Elite+ : Les partenaires Elite ayant généré un volume de commandes conséquent au cours des 12 derniers mois peuvent bénéficier d’un programme d’investissement Rubrik sur-mesure. Ainsi, un budget marketing complémentaire ou bien une ressource dédiée Rubrik peuvent être obtenus, en accord avec le responsable des partenaires, grâce à un plan d’investissement avec leur équipe régionale de développement des canaux.

Les paliers supérieurs offrent des avantages financiers stratégiques et des investissements de la part de Rubrik, quels que soient leur type, leur taille ou leur statut historique.

Selon le rapport Rubrik Zero Labs sur l’état de la sécurité des données, seuls 5 % des organisations ont pu rétablir leur continuité des activités ou un fonctionnement normal dans l’heure qui a suivi la découverte d’une cyberattaque. Les organisations ont aujourd’hui besoin d’une stratégie complète de cyber-résilience, en plus de moyens simples pour tester rapidement les plans de préparation à la reprise et enquêter sur les menaces pesant sur les données.