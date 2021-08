Rubrik annonce un accord stratégique avec Microsoft

août 2021 par Marc Jacob

Rubrik annonce un nouvel accord stratégique Microsoft, qui comprend notamment une prise de participation de ce dernier, afin de stimuler les activités de mise sur le marché et les projets de co-ingénierie pour fournir des solutions intégrées de protection des données Zero Trust sur Microsoft Azure. Ces travaux permettront de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de protection contre les attaques de ransomware, qui augmentent de 150 % par an. Ensemble, Rubrik et Microsoft fourniront une protection des données pour Microsoft 365 et le cloud hybride ainsi que des services cloud intégrés sur Microsoft Azure.

Rubrik s’attaque aux défis les plus pressants des entreprises en matière de données : la récupération rapide après un ransomware, l’automatisation des opérations de données et la migration des données vers le cloud. La collaboration entre Rubrik et Microsoft fait passer ces offres au niveau supérieur, en fournissant une protection des données Zero Trust pour les environnements de cloud hybride couvrant le datacenter, la périphérie et le cloud, y compris Microsoft 365.

La gestion des données de Rubrik a été conçue pour le cloud dès le premier jour. Dans le cadre de cette collaboration, les clients et les partenaires bénéficient d’une protection supplémentaire, afin que les données critiques de Microsoft 365 soient sécurisées, faciles à découvrir et toujours accessibles en cas d’attaque malveillante, d’attaque par ransomware, de suppression accidentelle ou de corruption. Rubrik offre également un support et une protection supplémentaires pour Microsoft 365, notamment la recherche et la restauration instantanées et la gestion à l’échelle basée sur des politiques. De plus, Rubrik et Microsoft assurent l’archivage à long terme des données Microsoft 365 à des fins de conformité réglementaire.

Les entreprises qui adoptent rapidement le cloud pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité, d’évolutivité et de gestion à distance, elles se concentrent de plus en plus sur la gestion et la protection des données de bout en bout de leurs applications d’entreprise, y compris la sauvegarde, la reprise après sinistre et la sécurité des données. Avec Rubrik et Microsoft, les applications critiques telles que SAP, SQL, Oracle, VMware, ainsi que les charges de travail NAS d’entreprise peuvent intégrer étroitement la protection et l’automatisation avec Azure, ce qui est essentiel à mesure que les clients accélèrent leur transformation numérique. En travaillant avec Microsoft, Rubrik aidera les clients à répondre à ces priorités tout en offrant une certaine agilité pour migrer les données vers le cloud et obtenir une meilleure productivité et optimiser les ressources.

Rubrik adopte une approche Zero Trust pour la gestion des données, qui suit les principes du NIST de confiance zéro pour toute personne interagissant avec les données. Cela signifie qu’il faut partir du principe qu’aucune personne, application ou dispositif n’est digne de confiance. Pour répondre à cette norme, les données doivent être nativement immuables afin qu’elles ne soient pas modifiées, cryptées ou supprimées par un ransomware. Grâce à l’architecture Zero Trust Data Management, les entreprises peuvent récupérer leurs données après une attaque et éviter de payer une rançon. Ensemble, Rubrik et Microsoft aideront les entreprises à gérer la sécurité des données hybrides et multi-clouds et à se défendre contre l’escalade des menaces de ransomware.

Cette collaboration s’appuie sur la relation de longue date entre Rubrik et Microsoft, qui prend en charge plus de 2 000 clients mutuels dans le monde, et des centaines de pétaoctets de données hébergées sur Azure sur six continents. Les deux entreprises ont constaté une croissance significative de la clientèle et de l’adoption dans des secteurs verticaux et des industries clés, notamment la technologie, la santé, les services financiers, les services juridiques, l’enseignement supérieur, les administrations fédérales, étatiques et locales, la fabrication, la vente au détail et les jeux.