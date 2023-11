Rubrik annonce sa capacité à protéger davantage les données d’Amazon Amazon S3

novembre 2023 par Marc Jacob

Les nouvelles fonctionnalités de cyber-résilience de Rubrik comprennent des sauvegardes ai-gapped à accès contrôlé et immuables ainsi qu’une récupération rapide à l’échelle pour les organisations qui possèdent des centaines de pétaoctets de données Amazon S3. Les fonctionnalités de cyber posture, qui aideront les organisations à comprendre où leurs données sont stockées et comment elles sont sécurisées, s’appuient sur les capacités de la récente acquisition par Rubrik de Laminar, une société leader dans la gestion de la posture de sécurité des données.

Les principaux avantages des nouveaux services pour les clients d’Amazon S3 et de Rubrik sont les suivants :

– Découvrir, classer et fournir un contexte de manière autonome sur toutes les données Amazon S3 connues et cachées, sans que ces données ne quittent l’environnement du client.

– Évaluer le niveau de sécurité des données sensibles par rapport aux politiques de sécurité et aux exigences de conformité des données.

– Surveiller en permanence les données sensibles au sein d’Amazon S3 pour détecter les activités risquées des utilisateurs ou les fuites, et fournir des alertes précoces en cas de menaces émergentes.

– Identifier les données Amazon S3 redondantes et y remédier afin de réduire les coûts liés à l’informatique dématérialisée.

– Récupérer rapidement la copie propre la plus récente en utilisant une gamme de modèles de récupération, y compris au niveau de l’objet et de l’ensemble du compartiment.

Amazon S3 est un service de stockage d’objets d’Amazon Web Services (AWS) qui offre une évolutivité, une disponibilité des données, une sécurité et des performances à la pointe de l’industrie. Amazon S3 est conçu pour stocker et récupérer n’importe quelle quantité de données, où qu’elles se trouvent. Des millions de clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent stocker et protéger n’importe quelle quantité de données pour pratiquement tous les cas d’utilisation, tels que les datalakes, les applications cloud-natives et les applications mobiles.

La complexité de la protection des données croît de façon exponentielle : le dernier rapport Rubrik Zero Labs State of Data Security a révélé que les données d’une organisation typique ont augmenté de 73 % dans le cloud au cours des 18 derniers mois. Rubrik a également annoncé de nouvelles fonctionnalités de protection des données pour Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), renforçant ainsi son engagement à offrir une cyber-résilience complète pour les données au sein d’AWS.

NAS Cloud Direct de Rubrik est maintenant disponible sur AWS Marketplace, élargissant l’accès à la solution de Rubrik qui automatise la protection des données et simplifie l’archivage des données de fichiers NAS à l’échelle du pétaoctet. Les nouvelles fonctionnalités de protection des données de Rubrik pour Amazon S3 seront disponibles début 2024.