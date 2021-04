Rubrik annonce la prise en charge de Teams et de Sharepoint

avril 2021 par Marc Jacob

Rubrik annonce la prise en charge de Microsoft Teams et Microsoft Sharepoint. Cette intégration permet de renforcer la protection des utilisateurs d’Office 365 et de leurs données, où qu’ils soient, en garantissant la sauvegarde sur site ou dans le cloud.

Rubrik pour Microsoft 365, apporte des avantages immédiats aux entreprises en matière de sauvegarde et de protection des données, à travers une plateforme simple et évolutive. Rubrik Polaris permet ainsi aux utilisateurs d’Office 365 de : Garantir la sécurité des sauvegardes : Rubrik permet de protéger les données avec une simplicité sans précédent sur Exchange Online, OneDrive, SharePoint et Teams en maintenant facilement des sauvegardes hors ligne pour garantir que les données critiques sont sécurisées, faciles à retrouver et toujours accessibles.

Accélérer la récupération : La plateforme permet de restaurer rapidement des e-mails individuels ou des dossiers OneDrive entiers vers n’importe quelle destination en trois clics seulement. Il est possible de localiser facilement les données grâce à la recherche prédictive globale au niveau des fichiers pour récupérer rapidement les données perdues et assurer la continuité des activités. Automatiser la gestion à grande échelle : Rubrik rationalise et automatise la gestion à l’échelle de l’entreprise. La gestion et la création de rapports sur site et dans le cloud est centralisée avec une seule plateforme logicielle qui permet l’automatisation et l’attribution des politiques avec un puissant moteur SLA afin de respecter les RPO pour les environnements Microsoft 365 à grande échelle. Pour les organisations informatiques du monde entier, le COVID-19 a poussé les applications sur site vers le cloud et donné un coup d’accélérateur aux migrations. Microsoft 365 est précisément l’une de ces applications, qui connaît une croissance exponentielle à mesure que les entreprises investissent dans des outils destinés à faciliter la collaboration à distance. À lui seul, Microsoft Teams a connu une croissance significative l’année dernière, atteignant 115 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en octobre 2020.