Rubrik annonce Rubrik Cloud Vault

décembre 2021 par Marc Jacob

Rubrik annonce Rubrik Cloud Vault, un service d’archivage cloud entièrement géré, sécurisé et isolé qui aide les clients à sécuriser leurs données en quelques minutes et à se défendre contre les cyberattaques. Cette nouvelle offre SaaS, construite sur Microsoft Azure, réduit le risque que les données soient modifiées, supprimées ou chiffrées, et est logiquement isolée des environnements de production des clients pour une sécurité renforcée contre les attaques de ransomware. De plus, Rubrik Cloud Vault permet aux clients de survivre aux cyberattaques et d’éviter le paiement de rançons en conservant des copies immuables et instantanément récupérables des données les plus critiques dans un emplacement cloud sécurisé et isolé, entièrement géré par Rubrik.