Rubrik accélère la remédiation suite aux attaques de type ransomware

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Les nouvelles fonctionnalités apportent notamment :

La récupération massive automatisée des applications pour rétablir rapidement les opérations informatiques et commerciales après des cyberattaques, telles que les ransomwares.

L’intégration avec des frameworks d’automatisation, tels que Palo Alto Networks® Cortex XSOAR et ServiceNow® Incident Response, permettant une collaboration plus étroite entre les équipes ITOps et SecOps pour une récupération plus rapide.

L’authentification système à deux facteurs pour aider à prévenir les accès non autorisés.

Une nouvelle analyse du comportement des utilisateurs avec Sonar pour déterminer qui accède, modifie ou ajoute des fichiers.

Une vue globale du patrimoine de données du client afin que les équipes informatiques puissent identifier rapidement et précisément les charges de travail et les fichiers affectés.

Rubrik annonce également AppFlows, une nouvelle solution de reprise après sinistre, qui permet aux équipes informatiques de tirer parti de leurs investissements existants dans les systèmes de sauvegarde, évitant ainsi le déploiement et la gestion d’une infrastructure supplémentaire pour assurer la continuité des activités. AppFlows est géré via un plan de contrôle en mode SaaS et s’appuie sur un mapping des ressources et des dépendances des charges de travail pour permettre un basculement fiable en cas de panne du datacenter. Les applications dans un environnement VMware peuvent basculer vers un site secondaire ou vers VMware Cloud on AWS pour une flexibilité maximale. AppFlows permet de rentabiliser la reprise après sinistre pour l’ensemble du portefeuille d’applications d’entreprise.