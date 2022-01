Rosenberger OSI va devenir un nouveau membre du projet GAIA-X

janvier 2022 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) annonce que de nouvelles coopérations et adhésions d’envergure ont été adoptées au début de l’année 2022. D’une part, le spécialiste du câblage rejoint l’ECO – Association of the Internet Industry ainsi que les initiatives affiliées EuroCloud Germany et EuroCloud Native (ECN). D’autre part, Rosenberger OSI va devenir également partenaire du projet international GAIA-X en 2022.

L’objectif de ces nouveaux engagements au sein d’EuroCloud Deutschland_eco e.V. est de promouvoir et de discuter des normes de haute qualité, de l’intégrité des solutions et des composants pour le cloud européen. "Rosenberger OSI est déjà représentée depuis longtemps au niveau international lors de congrès, d’événements informatiques et avec des webinaires sur des sujets liés au cloud. Avec nos nouvelles adhésions, nous souhaitons maintenant approfondir et étendre notre savoir-faire en échangeant avec les autres membres", explique Thomas Schmidt, directeur général de Rosenberger OSI.

Contribuez à façonner l’internet avec eco

eco est la plus grande association européenne de l’industrie de l’Internet et représente les intérêts de plus de 1 100 membres de plus de 70 pays. Avec ses membres, l’association contribue au développement de l’Internet, promeut de nouvelles technologies, les infrastructures et les marchés, façonne les conditions-cadres et représente les intérêts de ses membres dans la politique et les instances internationales. L’initiative affiliée EuroCloud Germany s’engage pour l’acceptation et la fourniture orientée vers la demande de services cloud sur le marché allemand. L’association EuroCloud Native (ECN), qui s’adresse aux fournisseurs de solutions et de services basés sur le cloud public, y est liée. Rosenberger OSI participera intensivement aux travaux de l’association en tant que partenaire technologique innovant et solide pour les plus grands data centers européens. L’accent est mis sur les services durables ainsi que sur les solutions de câblage solides et performantes.

Mise à disposition de technologies dans le cadre du projet GAIA-X Depuis le début de l’année 2021, l’association eco a également repris la gestion des services de la fédération du projet européen GAIA-X du ministère de l’économie et de la protection du climat (BMWi) allemand. GAIA-X réunit des représentants de la recherche et des entreprises au niveau international pour promouvoir une infrastructure de données européenne sécurisée et mise en réseau. Dans un écosystème numérique ouvert et transparent, les données et les services doivent être mis à disposition, fusionnés, partagés et utilisés. La mise à disposition de technologies via les services des data centers sera soutenue par Rosenberger OSI et s’appuie sur ses nombreuses années d’expertise.

À cette fin, Rosenberger OSI, en tant que spécialiste du câblage, fera une promotion soutenue de la mise en réseau. La participation à des événements faisant interagir le public et les experts du secteur est prévue. En outre, les certificats d’approbation, les projets de certification et les initiatives de normalisation qui sont importants et utiles pour l’Europe doivent être plus promus.