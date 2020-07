Rosenberger OSI se concentre sur les standards haute sécurité

juillet 2020 par Marc Jacob

Rosenberger OSI avait déjà transféré l’ensemble de l’entreprise dans une organisation par processus en 2015 dans le cadre du projet "KOMPASS" s’inscrivant dans sa stratégie de croissance internationale. La digitalisation complète des processus de travail était l’objectif déclaré et a fait de l’entreprise un pionnier du numérique dans le secteur des PME. Des processus de travail stables et très efficaces ont été mis en place, capables de réagir avec une grande souplesse à l’évolution des conditions et des exigences du marché.

L’organisation par processus fait ses preuves

La crise du coronavirus a confronté l’expert en câblage à plusieurs défis. Cependant, l’organisation flexible des processus et la digitalisation associée se sont avérées être un réel avantage. En deux jours, tous les employés ont pu accomplir leurs tâches en télétravail sans aucun problème avec l’équipement approprié. Grâce à une communication indépendante du temps et du lieu, les demandes des clients ont pu être satisfaites "à distance". Les processus commerciaux et tous les processus ultérieurs ont été extrêmement stables et efficaces malgré le déploiement du télétravail. Les délais de réponse courts habituels aux demandes des clients ont également pu être garantis à tout moment.

Formation et soutien par des séminaires en ligne

Afin de continuer à soutenir le personnel en télétravail et d’assurer un "équilibre entre vie professionnelle et vie privée", des séminaires en ligne ont été organisés par l’Institut Steinbeis. Des solutions cloud ont également été mises en œuvre pour promouvoir la collaboration numérique au sein des équipes et entre elles. "Le travail collaboratif numérique provoqué par la Covid s’est déroulé sans problème dès le début. Dès l’introduction de l’organisation des processus, la culture du travail s’est illustrée par un travail d’équipe en association avec le travail individuel et la prise de responsabilité", rapporte Thomas Schmidt.

Malgré les restrictions dans de nombreux domaines de la vie sociale et professionnelle, les opérations commerciales se sont déroulées sans heurts avec les partenaires et les clients de OSI. La structure organisationnelle souple mais robuste a permis de répondre à toutes les exigences des clients dans les délais impartis. Rosenberger OSI a dû faire face à des défis extrêmes au cours des derniers mois, notamment dans les domaines du centre de données, du câblage des bâtiments et des communications mobiles, en raison de l’augmentation du volume de données causée par la crise Corona. Dans le domaine des services des datacenters, Rosenberger OSI a été en mesure de maintenir son support aux clients depuis le début de la crise Corona, car les opérateurs de centres de données ont actuellement besoin de mettre à niveau leur infrastructure et sont également enclins à s’engager dans ces investissements.

Un niveau élevé de protection des données et un nouveau système de sécurité dans la planification

Malgré le déploiement du télétravail, le facteur sécurité en termes de protection et de sécurité des données n’a pas été négligé. L’entreprise poursuit un niveau très élevé dans ce domaine. Rosenberger OSI prévoit actuellement de mettre en place un système de gestion de la sécurité de l’information pour le service, conformément à la norme ISO 27.001. L’entreprise vise à obtenir la certification d’ici la fin de l’année.