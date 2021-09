Rosenberger OSI rejoint la German Datacenter Association (GDA)

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

L’association GDA, dont le siège est à Francfort-sur-le-Main, est un groupe d’intérêt d’opérateurs et de propriétaires de data centers de toutes tailles en Allemagne. Elle représente également ses membres en ce qui concerne les lois, les réglementations, les normes et les standards... L’objectif déclaré de la GDA est d’améliorer les conditions générales d’exploitation des data centers en Allemagne à long terme et de stimuler les investissements dans les sites allemands.

En devenant membre de la GDA, Rosenberger OSI souhaite pouvoir discuter des tendances technologiques et du marché des data centers, mais aussi collaborer activement sur les standards et les normes pour l’exploitation des data centers et le soutien des projets de recherche pertinents.