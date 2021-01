Rosenberger OSI reçoit le titre de "Digital Innovation Leader" à l’occasion de son 30e anniversaire

janvier 2021 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) a été récompensé dans l’étude "Digital Innovation Leaders in Germany 2020" menée par le F.A.Z.-Institut en novembre 2020 parmi 150 000 entreprises examinées. Le spécialiste du câblage a reçu le certificat pour ses brevets déposés dans le domaine des infrastructures fibre optique. "Ce prix est la confirmation que nous avons réalisé beaucoup de choses dans le passé et accompagne parfaitement notre 30e anniversaire, que nous célébrerons en 2021. À cette occasion, nous lançons une grande offensive envers la digitalisation pour 2025, qui rendra nos processus métiers nettement plus efficaces et créera de nouveaux business models innovants. Cet anniversaire nous fait embarquer dans un voyage vers l’entreprise du futur", a déclaré Thomas Schmidt, directeur général de Rosenberger OSI, à l’occasion de la remise du certificat.

Du métier d’assembleur de câbles allemand au rôle de fournisseur de solutions intégrées globales

Rosenberger OSI célèbre son 30e anniversaire en 2021 et peut désormais se prévaloir de nombreuses étapes significatives dans son histoire. Rosenberger OSI a débuté en tant qu’entreprise d’assemblage allemande et possède aujourd’hui des sites de production internationaux en Hongrie et au Mexique, des bureaux de vente en Italie, en France et en Espagne et s’est imposée comme un expert mondial en matière d’infrastructures et de services de câblage innovants. Grâce à une digitalisation complète des processus métiers internes de l’entreprise (projet KOMPASS), achevée il y a plusieurs années, l’entreprise est capable de livrer ses clients sans aucun problème, même pendant la pandémie du coronavirus. Rosenberger OSI a connu une croissance extraordinaire en période de pandémie.

Un service complet et des clients satisfaits

Le service restructuré assure également la satisfaction des clients d’OSI. Il repose sur les cinq piliers que sont la planification et le conseil en matière de data centers, le fonctionnement des data centers, les services administrés, les services d’installation et les services de conseil. Grâce à cette formule, les clients reçoivent d’une seule source tous les services nécessaires à une infrastructure réseau tournée vers l’avenir, sous la forme d’un "guichet unique".

Prix pour un esprit d’innovation

En tant que pionnier dans le développement du module cassette MTP®/MPO, Rosenberger OSI a apporté de nombreuses innovations et s’est imposé comme un précurseur dans le segment du parallèle optique. Un développement remarquable est le système de câblage PreCONNECT® SEDECIM, qui a été introduit en 2020. Il est basé sur le connecteur MTP®/MPO 16 fibres. Rosenberger OSI a reçu le certificat de "Digital Innovation Leader" du F.A.Z.-Institut pour les nombreux brevets déposés. Au nom du F.A.Z. Institut et en coopération avec l’Institut IMWF pour la gestion et la recherche économique, la société de recherche économique Prognos a examiné environ 150 000 entreprises sur leur capacité d’innovation. Cette analyse se fonde sur les activités de brevetage des entreprises et des instituts de recherche en utilisant les informations de la base de données statistiques mondiale sur les brevets de l’OEB (PATSTAT) de l’Office européen des brevets. Ce prix souligne que Rosenberger OSI ne se satisfait pas de ce qui a été réalisé jusqu’à présent, mais que la société travaille constamment à l’optimisation des processus, de ses produits et ses services.

Offensive sur la digitalisation jusqu’en 2025

Sur cette base et dans le cadre du 30e anniversaire, les innovations suivantes sont prévues à partir de 2021 : une nouvelle solution dans l’environnement LAN, la poursuite de l’élargissement du portefeuille de services, l’expansion des activités commerciales en Espagne et l’offensive de la digitalisation à grande échelle. "D’ici 2025, notre objectif est d’accroître non seulement l’efficacité des entreprises, mais aussi leur compétitivité. À cette fin, nous optimisons nos temps de réponse dans les processus correspondants, afin que nos cycles d’innovation soient encore plus courts et conduisent ainsi à de nouveaux développements de produits uniques", déclare le CEO Thomas Schmidt, en se tournant vers l’avenir.