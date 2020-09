Rosenberger OSI présente un nouveau connecteur MDC

septembre 2020 par Marc Jacob

Une nouvelle ère : la Mega High Density

L’intégration du système de connecteurs novateur dans les systèmes de câblage PreCONNECT® est une contribution supplémentaire à l’optimisation de l’utilisation de l’espace dans les data centers et inaugure une nouvelle ère. En plus de Standard Density (SD), de High Density (HD) et de Ultra High Density (UHD), l’offre sera élargie avec la Mega High Density (MHD). "Avec la MDC, la densité de ports peut être doublée ou triplée par rapport au LC duplex par unité de hauteur en 19", selon le système de panneau, et ainsi gagner résolument de l’espace dans le rack", déclare Harald Jungbäck, responsable produits pour Data Centers chez Rosenberger OSI. La Mega High Density (MDH) devient possible parce que des adaptateurs MDC à trois ou quatre ports peuvent être utilisés à la place des coupleurs LC duplex. Dans ce domaine d’application, le connecteur duplex miniature se distingue par sa souplesse et son push-pull-boot robuste qui permettent une manipulation aisée malgré les densités de ports des plus élevées.

Connecteurs Very Small Form Factor à venir

Le MDC est un véritable connecteur push-pull duplex basé sur la technologie ferrule tout céramique de 1,25 mm et appartient à la catégorie des connecteurs VSFF (Very Small Form Factor). A propos de ce connecteur innovant développé comme Media Dependent Interface (MDI) ou interface optique des nouveaux émetteurs-récepteurs SFP-DD et QSFP-DD, Harald Jungbäck a déclaré : "Avec le lancement sur le marché des deux émetteurs-récepteurs avec le MDC comme connecteur, il a le potentiel pour remplacer le connecteur LC duplex. Nous sommes heureux, comme déjà dans les années 90 avec le MTP®, d’être le partenaire pionnier de US Conec".