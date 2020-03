Rosenberger OSI présente son nouveau système de câblage PreCONNECT® SEDECIM

mars 2020 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) annonce la mise sur le marché d’un nouveau système de câblage. La solution PreCONNECT® SEDECIM développé par Rosenberger OSI est un système complet pour le câblage des transmissions de données optiques structuré en parallèle et optimisé pour la technologie 400GBASE-SR8.

Seize fibres pour une infrastructure hautes performances dans les datacenters Le système de connexion du PreCONNECT® SEDECIM est le MTP®/MPO 16, qui est également l’interface dépendant du support (MDI) des émetteurs-récepteurs 400GBASE-SR8. Il est composé de 16 fibres multimodes OM4 disposées en ligne. L’enfichage du connecteur permet le transfert de données à 400 GBits/s via huit canaux de transmission full duplex (voies) en parallèle de 50 GBits chacun avec codage PAM4 (8x50G=400G) sur une distance de 100 mètres. "Avec l’introduction du PreCONNECT® SEDECIM, nous répondons à la demande toujours croissante du marché réclamant des débits de transmission toujours plus élevées et nous proposons aux spécialistes infrastructures des datacenters une solution très performante", ajoute Harald Jungbäck.

Systèmes de panneaux de brassage 19" hautement modulaires pour les datacenters

Le spécialiste du câblage vient d’étoffer sa gamme de panneaux PreCONNECT® 19" éprouvés pour y intégrer le PreCONNECT® SEDECIM :

PreCONNECT® SMAP G2 High Density

PreCONNECT® SMAP G2 Ultra High Density

PreCONNECT® Data Center Panel

En fonction des exigences de l’opérateur de datacenter, les systèmes de panneaux 19" apportent un gain d’espace optimal grâce à une densité de ports maximale ainsi qu’une maintenance aisée grâce aux tiroirs coulissants de la solution Data Center Panel DCP.