Rosenberger OSI participe à la réalisation de la nouvelle infrastructure fibre optique du centre de recherche NAVER LABS Europe

juin 2021 par Marc Jacob

NAVER LABS Europe appartient à l’entreprise coréenne NAVER, premier portail internet de Corée (75% du marché ’search’) et leader dans l’e-commerce, la fintech, le cloud et les services numériques. Pendant les travaux visant à rénover les bâtiments du centre, acheté en 2018, il est apparu que les fibres passant à travers les bâtiments étaient condamnées à terme. Après un court processus de sélection, l’entreprise a donc choisi Rosenberger OSI et Modul’Data Center pour la modernisation de son infrastructure fibre optique. Priorité à la protection, aux performances et à l’évolutivité Après l’installation des gaines, le duo Rosenberger OSI et son installateur partenaire Modul’Data Center a pu s’atteler à la mise en place d’une offre sur mesure imaginée conformément aux attentes et aux besoins de NAVER LABS Europe. Les critères de sélection des produits devaient tenir compte de la protection, offrir les meilleures performances possibles et une possibilité d’évolution. La solution devait également proposer un tarif attractif. Sur ce projet la technologie MPO a donc été recommandée : grâce à des connecteurs multifibres, elle offre les conditions idéales pour la mise en place de réseaux de données performants et ce afin d’obtenir une plus grande bande passante et répondre aux ultérieurs besoins potentiels. Cette technologie rend également la mise à l’échelle et la migration vers un fonctionnement en réseau Ethernet 40/100 Gigabit plus faciles et plus efficaces avec des connecteurs certifiés officiellement pour ces débits

Mise en place de PreCONNECT® SMAP-G2 HD et de fibres OM4

Les équipes techniques ont relié en fibres préconnectorisées MPO multimode (OM4) différents bâtiments entre eux (liens de 50m à 150m). Ces trunks ont été raccordés à des cassettes haute densité (HD) et ont été intégrés dans les tiroirs PreCONNECT® SMAP-G2 HD de Rosenberger OSI.

Cette solution est un système de panneaux 19" hautement modulaires et n’utilisant que peu de plastique pour le câblage des data centers et autres bâtiments. Avec une densité pouvant aller jusqu’à 72 ports LC Duplex ou MTP® par unité de hauteur, la face avant est maximisée. Les faces avant partielles (FAP) et les modules MTP® peuvent s’insérer facilement sans outil et se fixer avec des clips. Les interfaces carrées PreCONNECT® permettent également de fixer les épanouisseurs des trunks sans outil.

En fonction de l’utilisation et de l’assemblage des panneaux, de nombreuses faces arrière sont disponibles pour l’entrée des câbles. Ces panneaux sont ajustables en profondeur grâce aux guides de montage 19" et peuvent ainsi s’adapter aux différents aménagements de baies.

Installation accomplie et opérationnelle rapidement

Malgré un environnement de site classé et de bâtiments anciens qui ont engendré un peu plus de complexité lors du chantier, les interventions se sont déroulées en deux fois et ont duré 1 mois jour pour jour, avec l’accompagnement par Rosenberger OSI des équipes techniques de Modul’Data Center (Filiale d’IP Energy) sur le lancement du chantier et les tests optiques, réalisés avec succès. Le nouvel équipement fibre du centre de recherche est, à ce jour, totalement opérationnel.

NAVER LABS est une entité de R&D de l’entreprise coréenne NAVER, le premier portail internet du Corée et un leader dans l’e-commerce, la fintech, le cloud et les services numériques innovants comme la messagerie instantanée LINE, la bande dessinée numérique WEBTOON ou le réseau social SNOW. NAVER LABS est responsable de la création les technologies du futur de NAVER dans les domaines de la voiture autonome, la robotique et de l’intelligence artificielle (IA). NAVER LABS Europe, à Grenoble, est le plus grand centre de recherche privé en IA en France, spécialisé dans les domaines de l’apprentissage automatique et l’optimisation, la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel, l’UX et l’ethnographie.

Modul’ Data Center est une marque de l’entreprise Modul Structure SAS. L’entreprise est spécialisée dans la construction de Datacenter Container, (acier ou béton), et salles informatiques modulaires intégrées aux bâtiments existants que cela soit en neuf ou en rénovation.

L’ADN de Modul’ Data Center se caractérise par une très forte valeur ajoutée technique née du métier d’intégrateur et au savoir-faire d’IPenergy, société affiliée à Modul’ Structure depuis 2006. Modul’ Data Center répond aux nouveaux enjeux et aux nouvelles contraintes techniques des datacenters, permettant ainsi d’améliorer la disponibilité et la sécurité tout en réduisant les coûts directs et indirects. En privilégiant la modularité, nous concevons nos Data Centers autour des besoins actuels et futurs de l’informatique de nos clients en anticipant toutes les évolutions et caractéristiques techniques, sécuritaires, financières et environnementales et non de simples salles informatiques peu évolutives et énergivores.

Depuis 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) est un expert reconnu en matière de connectivité par fibre optique, de solutions de câblage et de services d’infrastructure dans les domaines des data centers, des réseaux locaux, des réseaux mobiles et des applications industrielles. En tant que fournisseur de solutions intégrées, nous disposons d’une grande expertise dans le développement et l’excellence opérationnelle dans la production de solutions système pour les réseaux de communication. Nos services complets permettent l’exploitation sûre et efficace des infrastructures numériques. Cette combinaison, associée à notre forte orientation client, fait de nous un partenaire unique et solide sur le marché mondial. Rosenberger OSI emploie environ 740 personnes en Europe et en Amérique du Nord et fait partie du groupe Rosenberger, qui opère au niveau mondial depuis 1998. Le groupe Rosenberger, dont le siège est en Allemagne, est un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité à haute fréquence, haute tension et fibre optique. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante : www.rosenberger.com/osi