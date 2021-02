Rosenberger OSI installe une infrastructure de câblage dans le nouveau bâtiment du data center en colocation d’envia TEL

février 2021 par Marc Jacob

Exploitant un réseau de fibres optiques à haute performance en Allemagne, le fournisseur télécoms envia TEL veille à ce que l’économie régionale reste compétitive à l’ère du numérique. À ce jour, l’entreprise a connecté à son réseau de fibres optiques environ 350 sites industriels et commerciaux en Saxe, Saxe-Anhalt, Brandebourg et Thuringe.

Câblage structuré avec composants standards

envia TEL a élaboré un concept pour la nouvelle construction du data center de Leipzig 2, ce qui n’avait jamais été réalisé auparavant, afin de répondre à toutes les exigences du SK3/VK3 de la certification EN 50600. Le plan consistait à mettre en place un câblage structuré avec des composants uniformes. Afin de construire une structure congruente, envia TEL a décidé de ne faire appel qu’à un seul fournisseur pour les composants passifs. Les critères de sélection des produits étaient non seulement la qualité, la flexibilité et la sécurité future, mais aussi un rapport prix/performance attractif. Après un court processus de sélection, Rosenberger OSI a obtenu le contrat pour le projet.

Mise en œuvre de la technologie du centre d’exploitation du réseau

Dans la première étape du projet, la structure de base pour la phase de construction 1.1 a été mise en place. La planification prévoyait l’utilisation de fibres optiques monomodes, multimodes et Cu-Kat dans les deux zones du Meet-Me-Room (MMR). Cela a permis la mise en œuvre de la technologie du centre d’exploitation du réseau, nécessaire à l’approvisionnement de base du nouveau data center. Au cours de cette phase, l’équipe de Rosenberger OSI a également installé les premiers composants des armoires standard des clients. Un trunk PreCONNECT® STANDARD 36 canaux avec 72 fibres a été utilisé pour connecter les salles Meet-Me-Room à la zone de distribution (Main Distribution Area).

Utilisation de panneaux de distribution spéciaux

Un défi particulier dans la planification et la mise en place d’un data center en colocation est le fait qu’un fournisseur ne planifie pas les baies passives dans l’environnement du client lui-même, comme c’est souvent le cas dans les data centers d’entreprise. Au lieu de cela, on utilise ce que l’on appelle des distributeurs de zone, qui ont cependant des dimensions particulières. Rosenberger OSI a utilisé ses panneaux de distribution de 200 mm dans cet environnement et a ainsi pu résoudre ce problème.

Accent mis sur la croissance et l’expansion

Le nouveau data center en colocation d’envia TEL est conçu pour une croissance dynamique et sera successivement agrandi. La croissance prévue est basée sur les besoins des clients et se déroulera en quatre phases de construction. Grâce à un portefeuille de produits fixe utilisé sur le nouveau site, envia TEL peut mettre en œuvre de nouveaux projets pour ses clients plus rapidement et plus efficacement.