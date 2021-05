Rosenberger OSI installe un réseau de données moderne dans l’école primaire et le collège d’Erdweg

mai 2021 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), expert en connectivité par fibre optique, en solutions de câblage et en services d’infrastructure, a mené à bien un projet de câblage moderne pour une école du district de Dachau en avril 2021, dans le cadre du projet "DigitalPakt Schule" financé par le gouvernement fédéral. Le nouveau système PreCONNECT® smartNET fournit désormais un réseau à l’épreuve du temps et extensible de manière flexible à l’école primaire et au collège d’Erdweg.

Avec le "DigitalPakt Schule" (Pacte numérique pour les écoles), le gouvernement fédéral aide les Länders et les communes à investir dans l’infrastructure de l’enseignement numérique. L’objectif du pacte numérique est de mettre en place une infrastructure d’enseignement numérique moderne et complète. À l’école primaire et au collège d’Erdweg, dans le district de Dachau (Bavière), la planification spécifique prévoyait l’installation d’un nouveau type de réseau de données pour connecter les points d’accès WLAN dans toutes les salles et les classes et d’autres appareils liés au réseau, tels que les PC et les ordinateurs portables. Le défi consistait ici à coordonner les mesures de construction pendant les activités scolaires en cours, même si celles-ci étaient limitées en raison de la pandémie. Rosenberger OSI a travaillé main dans la main avec les partenaires locaux sur le projet, de sorte que la coordination des différentes phases de construction et des corps de métier s’est déroulée sans heurts.

Projets de planification de grande envergure

Le projet a débuté en août 2020 par une étude du site et une planification de la faisabilité ainsi qu’une estimation des coûts. Après la passation des marchés à la suite d’un appel d’offres public restreint, l’étape suivante, en janvier 2021, a été l’installation de l’infrastructure de câblage, y compris les mesures d’ingénierie structurelle telles que les traversées de murs, l’ouverture des cloisons coupe-feu, ainsi que les travaux de câblage et de raccordement.

Installation du réseau PreCONNECT® smartNET

Pour l’infrastructure de câblage, Rosenberger OSI s’est appuyé sur son concept innovant PreCONNECT® smartNET, qui permet d’étendre dynamiquement la bande passante et d’allouer individuellement les débits de données au sein d’un bâtiment en fonction des départements ou des processus. Ce concept intelligent permet de réduire au minimum les longueurs de câbles tertiaires en cuivre et de réaliser ainsi des économies considérables par rapport au câblage structuré classique. Cela est rendu possible par l’utilisation de répartiteurs de bureau, qui rapprochent la technologie de la fibre optique de l’utilisateur final.

Des extensions du câblage sont possibles

Le projet a été achevé avec succès en avril 2021. Il n’y avait aucune restriction dans le fonctionnement limité de l’école. Résultat : toutes les salles de classe permettent aux utilisateurs de se connecter, posant ainsi les bases d’un WLAN complet dans l’enceinte de l’école.

"Nous sommes heureux de pouvoir prendre en charge la DigitalPakt Schule et d’avoir franchi avec succès la première étape avec l’école primaire et le collège d’Erdweg. Grâce à notre système innovant smartNET, les futures extensions du réseau seront également possibles sans aucun problème ", a déclaré Thomas Schmidt, directeur général de Rosenberger OSI.

"La transformation numérique n’est plus un sujet d’avenir, elle a depuis longtemps rapidement pris de l’ampleur. Cela s’applique à de nombreux domaines et, bien sûr, également aux écoles. La mise en œuvre réussie du projet par Rosenberger OSI constitue une infrastructure fiable pour la mise en place d’un réseau sans fil complet dans les salles de classe de l’école primaire et du collège ", explique Christian Blatt, maire de la commune d’Erdweg et président de l’association scolaire d’Erdweg.

À propos de l’association de l’école d’Erdweg :

Dans les années 1970, le bâtiment scolaire d’Erdweg a été construit, et abrite encore aujourd’hui l’école primaire. Dans les années 1990, un nouveau bâtiment a été ajouté, qui abrite le collège et les salles spécialisées pour les cours d’informatique, de physique, art et musique. Au cours de l’année scolaire 2020/2021, environ 370 élèves fréquentent l’école élémentaire et le collège d’Erdweg.