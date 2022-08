Rosenberger OSI étend son offre de services à la France et à l’Italie

août 2022 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), annonce que son offre de service complète sera désormais étendue à la France et à l’Italie. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de l’entreprise à l’échelle européenne et vise à offrir également aux clients d’autres pays européens, au-delà de l’Allemagne, tous les services pour leurs composants d’infrastructure dans les data centers et le câblage de bâtiments à partir d’une seule source, en tant que "partenaire unique".

Des services complets pour des projets réussis

Dans le cadre de sa stratégie de services, Rosenberger OSI peut s’appuyer sur des chiffres solides. Environ 130 employés de service sont actifs rien qu’en Allemagne, plus de 500 projets ont été menés à bien, plus de 23 000 m² d’espace de centres de données ont déjà été planifiés et plus de quatre millions de connexions de fibre sont réalisées chaque année. Selon la dernière enquête de satisfaction menée auprès des clients, 99 % des personnes interrogées se sont déclarées convaincues de la qualité des produits et des performances du spécialiste du câblage.

Rosenberger OSI répartit ses services sur trois domaines : des services de conseil aux services d’installation et aux services d’administration. Voici le contenu de ces services en détail :

Services de conseil

Rosenberger OSI propose des services de conseil pour les centres de données d’entreprise et de colocation ainsi que pour le câblage des bâtiments et des bureaux. L’expert en câblage clarifie les exigences du moment avec chaque client et prend également en compte la croissance future. Ensemble, ils déterminent les performances nécessaires et créent un profil d’exigences pour une infrastructure de câblage personnalisée capable de répondre de manière appropriée à la stratégie informatique souhaitée. Les normes et réglementations en vigueur sont prises en compte. La conception et la planification de l’infrastructure informatique peuvent impliquer des concepts de revitalisation ainsi que la construction, l’expansion ou la relocalisation d’un nouveau centre de données complet.

Services d’installation

Un facteur essentiel pour assurer une haute performance du réseau est l’installation soignée des connecteurs, en particulier des terminaisons des connecteurs de fibre optique. Rosenberger OSI se charge de la pose professionnelle de tous les composants : en commençant par le côté actif, en passant par le câblage de données informatiques jusqu’aux connexions électriques requises. Des contrôles de qualité réguliers sont obligatoires. Sur demande, le spécialiste du câblage effectue des mesures de réception minutieuses chez le client. En outre, Rosenberger OSI propose une gestion de projet intensive. Celle-ci comprend la coordination de tous les corps de métier impliqués dans l’infrastructure.

Services administrés

Rosenberger OSI propose également à ses clients des contrats au niveau du service, sous la forme d‘un contrat-cadre pour des services récurrents dans l’exploitation des centres de données dans les domaines de la planification, de la gestion des stocks, de l’installation et du service sur site. Cela inclut également une disponibilité 24/7 via une hotline téléphonique. Pour Rosenberger OSI, dans un service complet le client reste toujours impliqué. Des ateliers et des formations constituent donc une partie importante de l’offre de services.