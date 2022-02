Rosenberger OSI distingué comme l’un des innovateurs du TOP 100 des PME allemandes

février 2022 par Marc Jacob

L’objectif du concours d’innovation TOP 100 est un processus de sélection scientifique des participants. Pour le compte de compamedia, Prof. Dr. Nikolaus Franke, de l’Institut pour l’entrepreneuriat et l’innovation de l’Université d’économie et de gestion de Vienne, et son équipe ont évalué Rosenberger OSI sur la base de plus de 100 indicateurs d’innovation répartis en cinq catégories : la promotion de l’innovation par la direction Générale de l’entreprise, climat d’innovation, processus et organisation innovants, orientation externe/innovation ouverte et succès. En principe, l’analyse du TOP 100 vise à déterminer si les innovations d’une entreprise sont le fruit du hasard ou si elles sont systématiquement planifiées et donc reproductibles à l’avenir. Une attention particulière est accordée à la question de savoir si et comment les innovations et les améliorations de produits réussissent sur le marché.

Un innovateur de premier plan et un leader de l’innovation numérique

Résultat : Rosenberger OSI est considéré pour la première fois comme Top Innovator et poursuit ainsi son succès. L’entreprise d’Augsbourg a fêté ses 30 ans en 2021 et a su s’imposer comme un expert mondial des infrastructures de câblage et des services innovants dans les domaines des data centers, des réseaux locaux, des réseaux mobiles et des applications industrielles. Pour ses nombreux brevets déposés, Rosenberger OSI 2020 a également reçu le certificat "Digital Innovation Leader" du F.A.Z. Institute. Le prix TOP 100 souligne que Rosenberger OSI ne se contente pas de ce qu’elle a réalisé jusqu’à présent, mais qu’elle travaille en permanence à optimiser davantage les processus, les produits et les services.

De nombreux prix et des employés motivés

Les solutions avant-gardistes de Rosenberger OSI ont déjà reçu de nombreuses récompenses, notamment le German Data Center Award et le Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards. À l’avenir, l’entreprise poursuivra de manière cohérente sa stratégie d’entreprise avec une offensive de numérisation à grande échelle.

Prix décerné par Ranga Yogeshwar en juin

Le TOP 100 des innovateurs de 2022 se réuniront à Francfort-sur-le-Main le 24 juin pour la cérémonie de remise des prix lors du sommet des PME allemand et recevront les félicitations de Ranga Yogeshwar. Le journaliste scientifique encadre depuis onze ans le concours des entreprises les plus innovantes des PME allemandes.