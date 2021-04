Rosenberger OSI développe le marché des datacenters en Amérique du Nord

avril 2021 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), expert en connectivité, solutions de câblage et services d’infrastructure basés sur la fibre optique, poursuit sa stratégie d’expansion dans le cadre de son 30e anniversaire. Après l’Espagne, la société se concentre désormais également sur le marché des datacenters en Amérique du Nord. À cette fin, la coopération avec la société affiliée Rosenberger Site Solutions (RSS), située à Lake Charles, en Louisiane, et qui connaît un grand succès dans le secteur FTTA (Fiber-to-the-Antenna) depuis de nombreuses années, s’attaque désormais au secteur des datacenters.

En tant que spécialiste reconnu du secteur des télécommunications aux États-Unis, RSS collaborera avec Rosenberger OSI - le spécialiste du marché des datacenters en Europe au sein du groupe Rosenberger - pour développer et étendre la présence de Rosenberger sur le marché nord-américain des datacenters.

Andy Shields rejoint l’équipe nord-américaine d’OSI

Depuis le 1er mars 2021, Andy Shields dirige l’équipe aux États-Unis en tant que vice-président des solutions pour datacenters. Grâce à ses nombreuses années d’expérience dans ce domaine et à son vaste réseau, Andy Shields jouera un rôle déterminant dans la notoriété de la marque Rosenberger et la présentation des solutions innovantes de Rosenberger OSI sur le marché nord-américain des datacenters.

30 ans de succès dans le câblage

En entrant sur le marché américain, Rosenberger OSI poursuit ses efforts pour obtenir une plus grande reconnaissance internationale en tant que leader de l’innovation numérique dans la fibre optique. L’entreprise est depuis longtemps devenue un expert mondialement reconnu en matière de connectivité basée sur la fibre optique, d’infrastructures de câblage innovantes et de services d’infrastructure. Elle est présente dans le monde entier par des sites de production en Hongrie et au Mexique, des bureaux de vente en Italie et en France ainsi que des coopérations commerciales au sein du groupe Rosenberger en Espagne et aux États-Unis. Entre-temps, Rosenberger OSI peut se prévaloir de 30 ans de succès continu.

Depuis 1991, Rosenberger OSI est un pionnier de la technologie MTP® grâce au développement d’un système de câblage innovant pour les datacenters, devenant ainsi un précurseur dans le secteur du parallèle optique. Depuis lors, d’autres développements uniques ont suivi, comme le système de câblage PreCONNECT® SEDECIM introduit l’année dernière. La base de ce système est le connecteur MTP®/MPO 16 fibres, qui est prédestiné à la prochaine génération de datacenters, avec les taux de transmission de données les plus élevés de 400Gbits/s. Le jury du Cabling Installation & Maintenance Award 2020 aux États-Unis a décerné l’or à ce système complet. La même année, l’Institut F.A.Z. lui a décerné le titre de "Digital Innovation Leader".