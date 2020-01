Rosenberger OSI collabore avec FiberCon

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

FiberCon GmbH est un spécialiste de la transmission optique de données avec plus de 20 ans d’expérience dans la recherche et le développement de nouvelles technologies de connexion. L’une des innovations propriétaires de FiberCon est le système breveté CrossCon® pour les infrastructures des data centers. Sous la forme d’un rack 19" intégré, le système CrossCon® garantit à tout moment un câblage standardisé, structuré et flexible. Grâce à un nouveau schéma d’interconnexion innovant, le système permet à n’importe quel matériel actif connecté de communiquer avec n’importe quel autre matériel actif. Le principe d’interconnexion CrossCon® montre tout son potentiel en termes d’accompagnement des extensions, en particulier dans les data centers où la redondance est une exigence technique et normative.

L’objectif de cette coopération est le développement d’une version MTP® du système CrossCon®. L’avantage de cette connectique est de pouvoir accueillir 12 ou 24 fibres, ce qui permet de gagner de l’espace en circuits imprimés et dans les baies. Rosenberger OSI n’utilise que la version MTP® de la connectique MPO, dans la mesure où ses performances sont supérieures à la connectique MPO standardisée (IEC 61754-7 et TIA-604-5-D).