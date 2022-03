Rohde & Schwarz équipe les laboratoires de test CEM du nouveau siège social européen du Groupe CSA avec des solutions de T&M à la pointe des technologies

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Le Groupe CSA a construit son nouveau siège social européen dans la ville bavaroise de Plattling (Allemagne). Il a profité de ce projet pour considérablement étendre les capacités d’essais qu’il met à la disposition de ses clients allemands et européens. Ses nouveaux laboratoires permettent la réalisation d’une grande variété d’essais et de certifications de produits qui peuvent peser jusqu’à 20 tonnes. Pour ce faire, le Groupe CSA a opté pour les équipements de test et de mesure (T&M) et les amplificateurs de Rohde & Schwarz, leader du marché de la CEM.

Le Groupe CSA participe à l’élaboration des normes et propose des prestations d’essais, de contrôles et de certification en Europe et en Asie ainsi qu’au Canada et aux États-Unis. Fin 2021, l’entreprise canadienne a mis en service deux laboratoires d’essais ultramodernes situés sur le site de son nouveau siège social européen basé en Bavière orientale. Grâce à ces nouvelles installations, elle est désormais en mesure de proposer à ses clients une offre complète de services depuis une seule et même plateforme située au cœur de l’Europe. Elle peut y réaliser une grande variété de prestations d’essais, de contrôles et de certification dans plusieurs domaines : sécurité électrique et fonctionnelle, compatibilité électromagnétique (CEM), radiofréquences, efficacité énergétique, tests environnementaux et essais antidéflagrants. Le Groupe CSA souhaite obtenir de nombreuses accréditations pour cette nouvelle installation d’essais : IECEx, IECEE CB Scheme et NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory). Il compte également être reconnu en tant qu’organisme notifié de l’Union Européenne.

Chambres d’essais CEM et radio pour des équipements sous test pesant jusqu’à 20 tonnes

Le siège européen du Groupe CSA dispose de deux chambres d’essai pour réaliser des mesures CEM et radio. La plus grande de ces chambres permettra de tester d’imposants équipements dont la largeur peut atteindre jusqu’à 4,2 mètres et la hauteur jusqu’à 4,8 mètres. Elle est équipée d’un plateau tournant de 8 mètres de diamètre capable de supporter des charges allant jusqu’à 20 tonnes.

Solutions de T&M à la pointe de la technologie fournies par Rohde & Schwarz

Le Groupe CSA a opté pour les solutions de test et de mesure ainsi que pour les amplificateurs de Rohde & Schwarz pour équiper ses deux chambres d’essai. Les solutions de test CEM peuvent prendre en charge toutes les normes les plus courantes exploitées sur les marchés civils, militaires, automobiles et aéronautiques, ainsi que l’ensemble des normes éditées par l’ETSI et le FCC relatives aux mesures d’interférences électromagnétiques et audio avancées. Fort de ses décennies d’expérience dans le domaine des essais CEM, Rohde & Schwarz est considéré comme le leader mondial en matière de systèmes de test CEM.

Les mesures de susceptibilité électromagnétique dans les deux chambres d’essais sont réalisées à l’aide de générateurs de signaux RF de la série R&S SMB100B. Ces générateurs offrent une excellente pureté spectrale, une puissance de sortie très élevée et un large éventail de fonctionnalités. Ils sont associés aux amplificateurs large bande de la gamme R&S BBA150 qui sont conçus pour offrir un très haut niveau de disponibilité et considérés comme les appareils les plus évolués du marché. Les sondes de mesure de puissance de la famille R&S NRP6AN, spécialement conçues pour les applications de mesure CEM, complètent le dispositif de test.

Les récepteurs de mesure d’interférences électromagnétiques (EMI) conçus par Rohde & Schwarz sont quant à eux les plus performants du marché. Le modèle R&S ESW, destiné aux tests de certification et qui présente d’excellentes caractéristiques RF, se démarque par la rapidité de ses tests. Il effectue ultra- rapidement des balayages du domaine temporel par traitement FFT ainsi que des analyses spectrales en temps réel. Ce qui permet d’étudier dans le détail les interférences électromagnétiques. Le dispositif de test et mesure est également composé d’antennes et de réseaux d’alimentation artificiels.

Les solutions de test de Rohde & Schwarz, exploitées par les nouvelles installations de Plattling, ont été mises en service cet automne.