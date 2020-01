Rohde & Schwarz Cybersecurity reçoit le label « France Cybersecurity » pour ses offres R&S®Web Application Firewall et R&S®Cloud Protector

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Rohde & Schwarz Cybersecurity annonce avoir reçu le label France Cybersecurity pour ses pare-feu applicatifs (WAF), R&S®Web Application Firewall et R&S®Cloud Protector qui sont respectivement déployées en mode on-premises, multi-cloud, cloud hybride ou en mode SaaS. R&S®Cloud Protector reçoit ce Label “France Cybersecurity” pour la première fois.

Le label « France Cybersecurity » répond à plusieurs besoins et objectifs :

promouvoir les solutions de cybersécurité françaises et accroître leur visibilité à l’international ;

sensibiliser les utilisateurs et donneurs d’ordre internationaux à l’importance de l’origine française d’une offre de cybersécurité et aux qualités qui lui sont propres ;

attester auprès des utilisateurs et donneurs d’ordre, l’existence et la commercialisation des produits et services ainsi labellisés ;

accroître globalement leur usage et élever le niveau de protection des utilisateurs.

Le label « France Cybersecurity », est la garantie pour les utilisateurs que les produits et services qui portent le label sont français et qu’ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies, avec un niveau de qualité attesté par un jury indépendant.

Cette garantie est apportée par la vérification du bon respect du cahier des charges du label et l’examen des éléments factuels apportés par le fournisseur sur la qualité et la performance de ses produits et de ses services.