Rohde & Schwarz Cybersecurity lance son site communautaire « DevSecOps Community »

février 2021 par Marc Jacob

Du DevOps au DevSecOps

Aujourd’hui, un grand nombre d’organisations adoptent un mode d’intégration et de déploiement continu. Désormais, le cycle s’est raccourci notamment grâce au DevOps qui s’appuie sur l’automatisation et la mise en commun de compétences complémentaires pour augmenter la valeur ajoutée et la réactivité des entreprises. En effet, un grand tournant s’opère sur ce marché, il vise à aider les équipes DevOps à intégrer la sécurité applicative dès la phase de design, en intégrant les capacités de contrôle au sein du code même de leurs APIs et applications. Rohde & Schwarz Cybersecurity, qui propose des technologies WAF depuis une vingtaine d’années, rend désormais ses technologies consommables par des développeurs avec R&S®Trusted Application Factory, officiellement annoncé le 8 octobre 2020. Cette solution de protection des applications natives cloud est déployée sous la forme de conteneur pour chaque application et destinée aux équipes DevSecOps.

Un site dédié aux équipes DevSecOps

Dans la continuité du lancement récent de R&S®Trusted Application Factory, Rohde & Schwarz Cybersecurity officialise son nouveau site communautaire : https://dev-appsec.rohde-schwarz.com/

Ce site s’adresse aux développeurs d’applications, aux experts cloud et sécurité, aux équipes opérationnelles en charge de la sécurité et de la transformation numérique, à l’IT et aux dirigeants ayant mis en place des processus agiles, des « usines logicielles » (Digital Factories), ou qui sont en train de le faire au sein de leur entreprise.

Cette nouvelle plateforme vise à aider les équipes DevSecOps à réaliser leurs tâches au quotidien. L’objectif est de leur permettre de s’informer sur les dernières tendances et actualités de la sécurité applicative, d’échanger avec une communauté de développeurs et d’experts en sécurité applicative, mais aussi de partager leurs connaissances et les meilleures pratiques en matière de développement et de déploiement d’applications sécurisées.

Les utilisateurs seront ainsi acteurs de cette communauté à travers le Forum (disponible en mars) et pourront tirer profit d’expertises de leurs pairs afin de pouvoir mener à bien leurs missions. Un grand nombre d’articles, de discussions ainsi que des documentations seront disponibles et mis à jour régulièrement.