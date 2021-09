Rohde & Schwarz Cybersecurity SAS reçoit le label ECSO

septembre 2021 par Marc Jacob

Rohde & Schwarz Cybersecurity SAS a reçu le 7 juillet 2021, le label “Cybersecurity Made in Europe” pour ses solutions de protection web et applications développées en Europe. Ce label a pour vocation de désigner et certifier l’origine géographique européenne d’une entreprise.

Le label « Cybersecurity Made in Europe » répond à plusieurs besoins et objectifs :

• L’entreprise doit avoir un siège social en Europe ;

• Elle ne doit pas de avoir propriété/contrôle majeur en dehors de l’Europe ;

• L’Europe doit être le principal lieu d’activité de l’entreprise et plus de la moitié de ses activités en R&D et de son personnel doivent s’y trouver ;

• L’entreprise doit fournir des produits et des solutions de cybersécurité dignes de confiance, tels que définis dans les « Exigences de sécurité de base indispensables pour les produits et services TIC sécurisés » de l’ENISA ;

• La société doit respecter les exigences européennes en matière de données et de confidentialité, définies par le règlement général de l’Union Européenne sur la protection des données (RGPD).

Le label « Cybersecurity Made in Europe », est la garantie pour les utilisateurs que les produits et services qui portent le label sont européens et qu’ils possèdent des fonctionnalités claires et bien définies, avec un certain niveau de qualité. Cette garantie est apportée par la vérification du bon respect du cahier des charges du label.