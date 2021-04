Rohde & Schwarz Cybersecurity reconnu “Customers’ Choice” en EMEA dans le rapport Gartner Peer Insights 2021 Web Application Firewalls

avril 2021 par Marc Jacob

Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite d’évaluation et de notation conçue pour les décideurs de logiciels et de services aux entreprises. Les évaluations sont soumises à un processus strict de validation et de modération afin de garantir leur authenticité. Dans le dernier rapport Gartner Peer Insights 2021 "Voice of the Customer" : Web Application Firewalls, Rohde & Schwarz Cybersecurity a été reconnu comme le "choix des clients (Customers’ Choice)" sur le marché EMEA. Dans la note globale, R&S Web Application Firewall a obtenu 4,6 points sur 5 avec 31 évaluations au 31 janvier 2021.

La note globale mesure la satisfaction des clients existants à l’égard du produit du fournisseur. Selon le rapport "Voice of the Customer", 90 % des clients ont indiqué qu’ils étaient prêts à recommander le produit. Les utilisateurs finaux vérifiés ont également donné des notes sur les capacités du produit, le service et le support, les capacités d’intégration et de déploiement et l’évaluation et la négociation du contrat avec Rohde & Schwarz Cybersecurity.

Les voix de nos clients :

• "Le meilleur WAFque j’ai vu pour sa facilité de gestion des règles de sécurité des applications web" - Architecte dans le secteur public

• "Un excellent produit WAF, qui peut vraiment couvrir tous types de besoins en matière de sécurité et de web" - Spécialiste de la sécurité informatique dans l’industrie manufacturière

• "Workflow prêt à l’emploi. Facile à gérer, il n’a jamais entraîné d’interruption de service" - Responsable de l’exploitation du cloud dans le secteur de l’énergie et des services publics

R&S Web Application Firewall protège les applications Web critiques pour l’entreprise, y compris les applications existantes et les API personnalisées, contre les attaques connues et inconnues et constitue une solution de sécurité pour les entreprises et les autorités publiques. Il s’adapte à tous les types d’environnement client et supporte les applications Web à hautes performances ainsi que le développement continu. La solution hautement évolutive peut être déployée sur site, dans les clouds publics et dans des environnements hybrides / multi-clouds.

Les utilisateurs finaux vérifiés ont également fourni des commentaires et des évaluations pour R&S Cloud Protector, le pare-feu applicatif web en tant que service de Rohde & Schwarz Cybersecurity, sur Gartner Peer Insights.