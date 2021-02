Rohde & Schwarz Cybersecurity participe au programme « Accélérateur » de Hexatrust

février 2021 par Marc Jacob

Ce programme a pour objectif d’accélérer le développement de la filière et de faire émerger des startups innovantes issues de la cybersécurité et du cloud français. L’intention est de permettre à ses entreprises d’atteindre une maturité suffisante. En faisant partie de ce programme, Stéphane de Saint Albin intègre le jury d’experts et s’engage à apporter ses conseils business, un coaching et un accompagnement.

Le programme s’adresse à toutes les très jeunes startups de la cyber et du Cloud de confiance ayant un chiffre d’affaires inférieur à 500 K€, un effectif inférieur à 10 collaborateurs et qui partagent les valeurs d’Hexatrust. Les entreprises répondant à ces critères et souhaitant rejoindre ce mouvement pourront pitcher devant un jury qui se réunira lors du FIC2021 afin de présenter leurs solutions.